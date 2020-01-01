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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    25 Января 2012
Главный полицейский Ростова наградил охранников ЧОПа

25 января в 12:30 в здании Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону начальник, полковник полиции Сергей Кущёв поблагодарил сотрудников охранного предприятия, оказавших помощь правоохранительным органов и задержавшим на месте преступления подозреваемого в разбойном нападении, сообщили Ньюс61.RU в пресс-группе Управления МВД России по городу Ростову.

 

Напомним, 17 января 2011 года около 21:00 в супермаркете «Перекресток» по адресу Коммунистический 32 вооруженный мужчина попытался похитить контейнер с суточной выручкой магазина. Однако, благодаря уверенным действиям охраны он не смог довести преступный умысел до конца. Его задержали на месте преступления с контейнером денег в руках. Во время задержания один из охранников супермаркета получил касательное пулевое ранение в шею.

 

Источник: News61.ru

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