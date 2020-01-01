Уже не первый день представители охранного сообщества Ростовской области обрывают телефоны НОУ «Учебный центр «Правопорядок» и НОУ Школа частного сыска и охраны «Элита» - всех интересует только один вопрос: «Правда ли, что вас закрыли?»

Чтобы прекратить распространение досужих домыслов, отвечаем: «НЕТ!»

Вероятнее всего, распространять заведомо ложную информацию стало нормой для некоторых сотрудников ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области. Возможно, о закрытии учебных центров они говорят и не из злого умысла, а по недомыслию. Судить не нам.

Что является неоспоримым фактом, так это спешные проверки КХО, проведенные сотрудниками ЦЛРР с 10 по12 февраля 2012 года (да-да, даже в субботу и воскресенье!). Результатом этих процедур стали акты с перечислением многочисленных нарушений, ставших основанием для немедленного аннулирования РХИ НОУ «Учебный центр «Правопорядок» и НОУ Школа частного сыска и охраны «Элита».

Оружие и патроны также были изъяты, не дожидаясь понедельника.

Вместе с тем, отсутствие оружия и разрешения на его хранение и использование не является основанием для прекращения работы. Учебные центры по-прежнему обучают охранников 4-го и 5-го разрядов и имеют право предоставлять свою материально-техническую базу для проведения периодической проверки и квалификационных экзаменов по этим разрядам. Пользуясь случаем, напоминаем: учебная база предоставляется НОУ «Правопорядок» и НОУ «Элита» бесплатно (в отличие от других НОУ). Где сдавать – решать только Вам!

Так что не спешите верить тем, кто похоронил 2 старейшие и крепкие школы по подготовке охранников в Ростовской области.

Руководителям же на заметку публикуем сканы актов проверок. Рекомендуем ознакомиться и помнить: в любой момент Вас могут лишить оружия за подобные нарушения. Это может произойти в одночасье! Принимайте меры сейчас!

Акт проверки КХО НОУ "УЦ "Правопорядок"

Акт проверки КХО НОУ ШЧСиО "Элита"