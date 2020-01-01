ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    13 Марта 2012
Манекен запатентован

НОУ "Учебный центр "Правопорядок" получило патент на тренажер-манекен для отработки навыков применения специальных средств и гражданского оружия.

 

Напомним, что модель манекена была разработана в 2010 году и успешно используется при приеме квалификационных экзаменов частных охранников. Модель настолько хорошо зарекомендовала себя, что пользуется спросом в НОУ по подготовке частных охранников из других регионов. Решение запатентовать разработку сотрудников НОУ "Учебный центр "Правопорядок" было принято в конце 2010 года. И вот наконец все формальности были улажены - панент получен.

 

Патент на манекен

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0082 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы