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13 Марта 2012

Манекен запатентован НОУ "Учебный центр "Правопорядок" получило патент на тренажер-манекен для отработки навыков применения специальных средств и гражданского оружия. Напомним, что модель манекена была разработана в 2010 году и успешно используется при приеме квалификационных экзаменов частных охранников. Модель настолько хорошо зарекомендовала себя, что пользуется спросом в НОУ по подготовке частных охранников из других регионов. Решение запатентовать разработку сотрудников НОУ "Учебный центр "Правопорядок" было принято в конце 2010 года. И вот наконец все формальности были улажены - панент получен.

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