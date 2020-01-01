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НОУ "Учебный центр "Правопорядок" получило патент на тренажер-манекен для отработки навыков применения специальных средств и гражданского оружия.
Напомним, что модель манекена была разработана в 2010 году и успешно используется при приеме квалификационных экзаменов частных охранников. Модель настолько хорошо зарекомендовала себя, что пользуется спросом в НОУ по подготовке частных охранников из других регионов. Решение запатентовать разработку сотрудников НОУ "Учебный центр "Правопорядок" было принято в конце 2010 года. И вот наконец все формальности были улажены - панент получен.