На днях директора НОУ "Учебный центр "Правопорядок" и НОУ Школа частного сыска и охраны "Элита" получили от ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области ответы на свои заявки о проведении квалификационного экзамена для своих слушателей, заканчивающих обучение.

Оба письма были примерно одинакового содержания - в них обоим НОУ отказывали в приеме на их базе, ссылаясь на 2 обстоятельства:

В указанные даты и время комиссией утверждены иные места проведения экзамена (НОУ КУЦБ "Бекет" и НОУ НПиДО "Альтернатива") Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2011 г. по делу № ГКПИ11-1783, а также согласно Определения Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2012 г. по делу № КАС12-14, утверждение места проведения экзамена является прерогативой комиссии, определять время проведения экзамена в предлагаемом месте комиссия обязанности не несет.

Вот только почему-то сотрудники ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области не разъясняют лицам, сдающим квалификационный экзамен, что в том же Решении Верховного суда сказано: "Абзац первй пункта 5 этих Правил (прим. редакции Портала - имеются в виду Правила сдачи квалификационного экзамена, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 587 от 14.08.1992 г.) не предусматривает заключение договора о предоставлении места проведения экзамена и не возлагает на лиц, претендующих на сдачу экзамена, обязанность по возмещению каких-либо материальных затрат". Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации однозначно трактует Правила сдачи квалификационного экзамена - сдающий не должен компенсировать какие-либо затраты, т.е имеет право сдавать на базе любого НОУ БЕСПЛАТНО!

Подтверждает позицию Верховного Суда РФ и информация, размещенная на портале "Электронное правительство. ГОСУСЛУГИ" - в разделе "Оплата" услуги "Прием квалификационных экзаменов у частных охранников и лиц, претендующих на получение удостоверения частного охранника" написано "Услуга предоставляется бесплатно ":

Очень часто приходится слышать от сотрудников ЦЛРР: "Мы и принимаем бесплатно квалификационный экзамен. Это НОУ обязует Вас заключить договор, т.к. без него Вы не сможете сдавать". Но в таком случае мы имеем дело с прямым нарушением ст. 421 Гражданского Кодекса РФ "Свобода договора", в ч.1 которой сказано, что "Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством".

Помните, что никто не имеет права брать с Вас деньги за предоставление своей базы для проведения квалификационного экзамена. Не дайте себя обмануть!

Исполняя все указанные требования законодательства, НОУ "Учебный центр "Правопорядок" и НОУ Школа частного сыска и охраны "Элита" предоставляют свою базу бесплатно и намерены добиваться проведения на ней квалификационных экзаменов и обеспечения общественного контроля за работой экзаменационной комиссии.

Всех, кто разделяют позицию НОУ, просим сообщать в редакцию Портала (через форум или по адресу электронной почты - bb_portal@mail.ru - анонимность гарантируем) о фактах взимания оплаты за проведение квалификационного экзамена, предвзятого отношения членов экзаменационной комиссии и недостойного поведения персонала НОУ, на базе которых проводятся квалификационные экзамены. Готовы разместить на страницах Портала все фото-, аудио- и видеоматериалы, предоставленные для подтверждения полученной информации.