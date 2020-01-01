Депутаты парламента Ростовской области обратились к министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву с просьбой перераспределить штатную численность сотрудников полиции между субъектами России в пользу региона. Проект постановления заксобрания области о данном обращении был принят на парламентской сессии региона в четверг.

По словам председателя комитета по законодательству парламента области Александра Ищенко, в феврале текущего года депутаты заксобрания заслушали отчет о деятельности ГУМВД по Ростовской области, вызвавший обеспокоенность парламентариев.

"В течение нескольких лет мы совместно с полицией доводили численность органов внутренних дел до уровня, определенного приказами МВД РФ. К 2009 году уровень обеспеченности кадрами достиг требуемого в соответствии с документами", - сказал Ищенко.

При этом в процессе реформирования системы органов внутренних дел, по его словам, область стала "жертвой собственной экономии".

"Ту экономную численность, которая у нас была, механически сократили еще на 20%", - пояснил он.

В настоящее время численность сотрудников областного ГУМВД составляет 16,371 тысячи человек. При этом, к примеру, на одного сотрудника патрульно-постовой службы в регионе приходится 3,2 тысячи жителей, тогда как в Волгоградской области - 1,7 тысячи, Краснодарском крае - 1,1 тысячи.

Нагрузка на уполномоченных полиции также возросла при росте количества обращений. На одного участкового уполномоченного в области сегодня приходится 3 тысячи жителей, в Калмыкии - 1,7 тысячи, в Астраханской области 2,5 тысячи. Нагрузка на сотрудников ГИБДД, по данным заксобрания, увеличилась почти на 46%, во многих регионах были ликвидированы подразделения по госрегистрации автотранспорта и их техосмотра.

По мнению Ищенко, Ростовская область с точки зрения сотрудников органов внутренних дел была самым экономным субъектом на юге России, а в результате механического сокращения их штатной численности произошло ухудшение реализации прав на защиту жизни, здоровья и интересов граждан со стороны государства, а также снижение качества предоставляемых услуг. Кроме того, по мнению депутатов, такая ситуация позволяет прогнозировать рост уровня преступности в регионе и нарушение сроков рассмотрения жалоб граждан.

"На основании этого законодательное собрание Ростовской области обращается с просьбой рассмотреть вопрос о перераспределении в пользу ГУМВД России по Ростовской области штатной численности сотрудников полиции в рамках установленного президентом РФ лимита сотрудников органов внутренних дел данной категории для выравнивания нагрузки, связанной с выполнением оперативно-служебных задач", - говорится в обращении.

Источник: РИА "Новости"