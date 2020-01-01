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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    27 Апреля 2012
Из хроники судебных разбирательств с ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области

Начинаются судебные разбирательства по искам НОУ "Учебный центр "Правопорядок" и НОУ Школа частного сыска и охраны "Элита" о признании незаконными решений ГУ МВД России по Ростовской области о запрете дальнейшего хранения и использования оружия и патронов, аннулировании и изъятии разрешений.

 

С позицией ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области можно ознакомиться в Отзыве и Писмьенных пояснениях суду

 

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