«ГУ МВД России по Ростовской области выражает признательность за Вашу готовность оказать безвозмездное содействие деятельности полиции, однако обязанности воспользоваться им не несёт».

Такой ответ поступил из ГУ МВД России по РО на имя директора НОУ «Учебный центр «Правопорядок».

Из полученного письма следует, что в настоящее время «ни с физических, ни с юридических лиц денежные средства за использование материально-технической базы проведения квалификационного экзамена и периодической проверки не взимаются . Соответствующих жалоб от граждан в ГУ МВД России по Ростовской области не поступало».

Не нужен, оказывается, и общественный контроль деятельности экзаменационной комиссии со стороны охранного сообщества области, т.к. «к объективности и прозрачности выполнения полицией этих функций (прим. ред. Портала – периодических проверок и квалификационных экзаменов) от проверяемых и экзаменуемых лиц претензий ни разу не поступало.

Результаты этих процедур ими в установленном порядке не оспаривались. Таким образом, оснований сомневаться в объективности решений комиссии не усматривается ».

Не вызвала подозрений у руководства ГУ МВД России по РО и деятельность сомнительных ИП, оказывающих услуги по консультированию, без которых сдать экзамен практически невозможно – ни с первой, ни с последующей попытки. «Предоставление гражданам образовательных услуг, а также их стоимость полицией не регулируется». Вероятно, поэтому стоимость подобных «консультаций» не перестает увеличиваться, что достаточно сильно бьет по карману рядового охранника.

Для всех желающих ознакомиться с полными текстами - жалоба НОУ «УЦ «Правопорядок» и ответ ГУ МВД России по РО.

Выводы из полученного письма не могут не ободрять – в Ростове экзаменационная комиссия работает беспристрастно, все НОУ не берут с охранников ни копейки даже за прямые затраты, что уж говорить о «гарантированной сдаче». А нам остается только порадоваться вместе с вами за то, что в нашей области самые терпеливые охранники и законопослушные полицейские.

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