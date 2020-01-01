Директор ростовского охранного агентства предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и поджоге автомобилей, сообщает в воскресенье МВД РФ.

"В Ростовской области будут судить директора охранного агентства за вымогательство и поджоги машин. Криминальному авторитету грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, под вывеской своего предприятия он вместе с пятью подельниками занимался вымогательством. Чтобы это доказать, оперативники следили за группировкой в течение года.

Так, в одном случае злоумышленники требовали от местного предпринимателя переписать на имя директора охранного предприятия участок земли в 300 гектаров стоимостью почти 14 миллионов рублей и доплатить еще 10 миллионов рублей. Бизнесмена заставили написать расписку о несуществующем долге в 10 миллионов рублей и постоянно напоминали о крупной задолженности.

"Помимо вымогательств на счету преступной группы разборки с конкурентами в Белокалитвенском районе. Там в марте 2009 года подельники авторитета подожгли автомобиль одного из местных предпринимателей, который "перешел дорогу" главарю, занявшись охранной деятельностью. Спустя месяц члены группировки сожгли автомобиль еще одного предпринимателя Ростовской области", - говорится в сообщении.

Всего, по версии полицейских, на счету криминального авторитета и его подельников как минимум семь эпизодов, что предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"