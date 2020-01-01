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Новости

19 Июля 2012

Личная карточка охранника - опыт соседних регионов За последние дни всё чаще на профильных порталах поднимаются вопросы о выдаче личных карточек охранникам. В частности, на общероссийском портале ГардИнфо появилась новость от Координационного Совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю: "Хочется отметить положительный опыт выдачи личных карточек в Ставропольском крае. В настоящее время в Ставропольском крае выдано 100% личных карточек руководителям охранных организаций, обратившихся за данной услугой в ЦЛРР ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Все расходы, связанные с выдачей личных карточек взяло на себя УМВД России. Выдача личных карточек сотрудниками данного подразделения после приёма документов занимает не более 3 дней. Всё это стало возможным после написания специальной программы сотрудником данного подразделения Данная программа позволяет моментально обрабатывать данные, предоставляемые руководителями охранных предприятий, и мгновенно формировать и распечатывать по 6 личных карточек одновременно. На личных карточках отображается вся информация, необходимая в соответствии с приказами МВД России. Данные карточки подписывает начальник ЦЛРР ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Далее личные карточки ламинируются и выдаются заявителям.



Все сотрудники охранного сообщества Ставропольского края, члены Координационного Совета, Ассоциации «Сфера Безопасности» выражают благодарность и глубокую признательность сотрудникам подразделения ЦЛРР ГУ МВД России по Ставропольскому краю за оперативность в вопросе выдачи личных карточек охранников." А несколько дней назад на форуме этого же портала житель Краснодарского края под именем Кубаноид написал следующее: "Приказом МВД России от от 29 сентября 2011 г. N 1039 процесс лицензирования частной охранной деятельности получил статус государственной услуги. Т.е. с юридической точки зрения гражданин или юр. лицо платит госпошлину, а государство, в лице МВД, оказывает ему услугу (при соблюдении установленных законодательством условий). А что же в реальности. Коррумпированная кучка струдников подразделений лицензионно разрешительной системы не желает расставаться с "кормушкой". Уважаемых в прошлом полковников милиции, возглавляющих ныне ЧОО, заставляют часами томиться в очередях, десятки раз заставляют менять формулировки в заявлении и описи, чтобы только не принять документы к рассмотрению. Требуют документы, не предусмотренные Регламентом (паспорта и трудовые книжки учредителей и т.д) В общем маринуют по-полной, тоько чтобы им дали на лапу. Вот лишь примерный прейскурант:



1. За переоформление, продление лицензий ЧОО ставка составляет до 60 000 руб.



2. За своевременную выдачу удостоверения частного охранника 2 000 руб. (иначе могут мурыжить месяцев 6, а потом и вовсе откажут, как "злостному нарушителю общественного порядка").



3. Дактилоскопическая регистрация охранников от 200 до 500 руб.



4. Своевременное (в теч 5 дней) получение личной карточки охранника - 500 руб.



Время на приём и порядок приёма не соблюдается, разъяснений по заполнению форм не дают. Людя просто отказывают в приёме не выдавая таллонов-уведомлений с причиной отказа.



Руководители ЧОО настолько подавлены и запуганы, что боятся куда либо жаловаться. ОСБ от этого вопроса дистанцировалось.



В общем так и осталась на Кубани одна сплошная Кущёвка" К сожалению, информировать наших читателей о выдаче личных карточек в родном регионе - Ростовской области - мы не можем, т.к. деятельность ЦЛРР ГУ МВД России по Ростовской области более не освещается в широко известных электронных СМИ. Поэтому хотели бы узнать о впечатлениях дончан в комментариях на нашем форуме. Обсудить на форуме

