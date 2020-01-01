Все так возбудились по поводу введения института бизнес-омбудсмена в Ростовской области, а я никак не могу понять причин этого оптимизма.

И на то у меня есть свои причины.

Пример из жизни Ростова. Один милицейский полицейский начальник открыл свою школу подготовки и лицензирования охранников (конечно, его имени нет в учредительных документах, но все знают, чье это заведение). Тир у него, оружейная комната, все дела... Но беда в том, что такое агентство в Ростове не одно, и открыты они были задолго до его появления в южной столице. Работали, рынок между собой мирно поделили.

И вот в один прекрасный субботний вечер в одно из таких старых агентств врываются ребята в масках, изымают у ошарашенных сотрудников всю документацию, берут штангель-циркуль и идут измерять толщину прутьев, из которых сварены решетки в оружейной комнате. И надо же такому случиться: по закону толщина прута должна быть 0,6 см, а тут она - 0,58... Непорядок. Оружие изымается, разрешительная документация (выданная полгода назад тем же проверяющим органом при той же толщине прутьев) аннулируется, на бизнесе можно ставить крест, а налаженный рынок делить заново, потому что «маски-шоу» по такому же сценарию навестили не только это агентство. И все по закону.

Вы видите, чем в этой ситуации может помочь бизнесмену уполномоченный по правам бизнеса? Напишите в комментариях — думаю, всем будет интересно.

Все говорят, что уполномоченный по правам бизнесменов нужен, потому что в законодательстве много пробелов, и зачастую решать их приходится в «ручном режиме»: принимать нормальные законы, отменять нелепые распоряжения местечковых чиновников. Что мешает это делать в рамках уже существующих общественных объединений типа «Опоры России» или «Деловой России» — непонятно.

Зато понятно, что бизнес-омбудсмен — это очередная должность с возможностью «доступа к телу» губернатора. Т.е. «уважение, власть, паёк», как великолепно выразилась одна из героинь михалковской саги о войне. И нынешние кандидаты, и сами бизнесмены не зря опасаются, что избранный или назначенный (какая разница?!) уполномоченный, получив в здании правительства свой кабинет, посадит перед ним цепную крашеную сучку и наглухо уйдет в решение своих бизнес-проблем.

Помните бастующих зверевских шахтеров-пенсионеров? Еще Столыпин завел правило — шахтерам до смерти было положено бесплатно давать уголь на отопление домов. А когда пришло центральное отопление, за ними просто закрепили солидные льготы на оплату тепла.

Но после распада СССР и приватизации шахт новые владельцы отказались брать на себя это обременение. В Ростовской области — отказались. А в Кемеровской тамошний губернатор собрал всех новых владельцев шахт и пояснил: деньги делайте, но людей не обижайте. Бизнесмены приняли эти условия игры, и шахтеры-пенсионеры там продолжили пользоваться своими льготами.

И тоже — все по закону.

Потому что главный закон — это человеческая совесть. Если она есть, то никакой защитник прав никому не потребуется. Есть закон, а там, где закон не работает, поступай по совести.

А стране, где нет ни законов, ни совести, омбудсмены не помогут.

Елена Романова, главный редактор бизнес-портала "ДЕЛОру"

Источник: "ДЕЛОру"