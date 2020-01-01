Вступил в силу приговор Новосильского райсуда, признавшего местного жителя Владимира Лякишева виновным по статье 1 части 159 УК РФ - мошенничество.

Материалы уголовного дела насчитывают восемь эпизодов преступной деятельности. По версии следствия, Лякишев предоставлял "специфические" услуги - предлагал желающим помощь в оформлении удостоверений частного охранника, обещая сделать все в кратчайшие сроки. За это он просил вознаграждение - от пяти до восьми тысяч рублей.

- Установлено, что подобные обязательства он брал на себя с декабря 2010 по октябрь 2011 года, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом Лякишев не являлся сотрудником компетентных государственных органов и не имел возможности оформить или заменить удостоверение частного охранника.

Суд удовлетворил требования гособвинителя и вынес в отношении мошенника приговор. Согласно ему, Лякишев наказан 400 часами обязательных работ.

Источник: "Российская Газета"