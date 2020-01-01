В середине июля директор НОУ "Учебный центр "Правопорядок" О.Н. Любиев обратился к заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Ростовской области полковнику полиции Саране В.А. с просьбой разъяснить:

По каким критериям экзаменационная комиссия ГУ МВД России по Ростовской области выбирает места проведения квалификационных экзаменов и периодических проверок для частных охранников и юридических лиц с особыми уставными задачами? Почему из всех НОУ Ростовской области в качестве мест для проведения квалификационных экзаменов были выбраны лишь те учреждения, в которых затраты на предоставление материально-технической базы компенсируются за счет лиц, сдающих экзамен (факт взимания платы подтвержден в решении УФАС по Ростовской области № 8398/04 от 05.07.2012)? Как и когда ГУ МВД России по Ростовской области намерено исполнить рекомендацию УФАС по Ростовской области (п. 2 решения № 8398/04 от 05.07.2012) по исключению условий, способствующих взиманию платы за прием квалификационного экзамена?

Не будем удивляться, что ответ, написанный сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области 24 августа 2012 года, был по непонятным причинам отправлен только 21 сентября 2012 года - вероятно, тут почта не слишком торопилась. Но вот сам ответ достоин особого внимания!

В полученном письме так и не сформулированы четкие критерии выбора НОУ, на материально-технической базе которых проводятся аттестационные процедуры. Кроме этого, представители ГУ МВД России по Ростовской области сообщают:

"Относительно рекомендации УФАС по Ростовской области... обращаю Ваше внимание на то, что рекомендация по своей юридической сути не носит властно-обязывающего характера"

"В данном случае условием, способствующим взиманию платы за прием квалификационного экзамена, следует считать недостаточную правовую информированность руководителей соответствующих организаций"

"Об исключении названных негативных условий свидетельствует тот факт, что в настоящее время в своих обращениях в экзаменационную комиссию они подтверждают безвозмездность предоставления материально-технической базы возглавляемых ими организаций для проведения квалификационного экзамена".

Таким образом, рядовые охранники и их руководители продолжают оплачивать квалификационные экзамены исключительно из-за своей неинформированности, что этого делать не нужно, тогда как сотрудники НОУ, на базе которых проводятся аттестационные процедуры, предоставляют свою материально-техническую базу бевозмездно.

Для всех желающих ознакомиться с полными текстами - обращение НОУ «УЦ «Правопорядок» и ответ ГУ МВД России по РО .

Мы же искренне надеемся, что большинство руководителей теперь будут информированы и перестанут наконец отдавать свои деньги за БЕСПЛАТНЫЕ квалификационные экзамены

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