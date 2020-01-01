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Новости

8 Октября 2012

Вопросы для комиссии по периодическим проверкам 28 сентября 2012 г. состоялся семинар, посвященный в том числе и нововведениям в нормативные акты, касающиеся проведения периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами. По итогам обсуждения стало ясно, что не все возникающие ситуации можно однозначно трактовать с помощью Приказа МВД России №647 от 29.06.2012. В связи с этим было принято решение выяснить позицию комиссии ГУ МВД России по Ростовской области по периодическим проверкам частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами по этим неясным моментам. В начале октября директор НОУ "Учебный центр "Правопорядок" Олег Любиев обратился к председателю комиссии с просьбой дать разъяснения по следующим вопросам: По пункту 18 Приказа МВД России №647 от 29.06.2012: Карточка опроса должна содержать вопросы с 3-я вариантами ответа, но в настоящее время для работников предприятий с особыми уставными задачами используются вопросы с 2-я вариантами ответов. Когда это несоответствие будет устранено, будут ли карточки опроса опубликованы, а если нет, то каков порядок их получения? По пункту 22 Приказа МВД России №647 от 29.06.2012: Какие критерии являются определяющими при выборе мест проведения периодических проверок? Какова процедура принятия этих решений? Какие документы необходимо представить НОУ, претендующему на проведение периодической проверки на своей базе? Имеют ли право НОУ, задействованные в проведении периодической проверки, взимать плату с юридических и физических лиц в качестве компенсации затрат за использование материально-технической базы? Каковы возможные действия комиссии в отношении НОУ, взимающих такую плату? По пункту 23 Приказа МВД России №647 от 29.06.2012: На каком официальном сайте и когда будет размещена информация, предусмотренная приказом? По пункту 24 Приказа МВД России №647 от 29.06.2012: В случае несвоевременного получения приглашения на периодическую проверку (позднее срока, установленного подпунктом 8.2 или неполучения вообще) будет ли нести какую-либо ответственность руководитель охранной или иной организации, а также их работники, не прошедшие своевременно периодическую проверку? По пункту 26.3 Приказа МВД России №647 от 29.06.2012: Каковы действия работника в случае признания его комиссией непригодным к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств (два раза не смог сдать проверку или дважды не явился на нее)? Означает ли такая ситуация невозможность работы этого гражданина в частных охранных организациях и на предприятиях с особыми уставными задачами? Какие практические упражнения должен выполнять охранник при допуске его к гражданскому оружию? Каким нормативным актом такие упражнения утверждены? С нетерпением будем ждать разъяснений и обязательно проинформируем охранное сообщество Ростовской области о полученных ответах.

