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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    15 Октября 2012
Руководителя ЧОПа оштрафовали за низкие зарплаты охранников

Прокуратурой Советского района Волгограда выявлены нарушения в деятельности частного охранного предприятия «Крепость».

 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ООО ЧОП «Крепость» размер заработной платы работников не достигал зарплатного минимума, установленного в регионе – семи тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы, а также иные нарушения трудовых прав работников.

 

По результатам проверки в отношении руководителя ООО ЧОП «Крепость» и самого юридического лица прокурором Советского района возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

 

В настоящее время по результатам рассмотрения постановлений прокурора правонарушителям назначены штрафы в размере одной тысячи рублей должностному лицу и 30 тысяч рублей рублей – юридическому. Остальные акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

 

Нарушения трудовых прав работников охранного предприятия устранены в полном объеме.

 

Источник: V1.ru

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