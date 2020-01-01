Прокуратурой Советского района Волгограда выявлены нарушения в деятельности частного охранного предприятия «Крепость».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ООО ЧОП «Крепость» размер заработной платы работников не достигал зарплатного минимума, установленного в регионе – семи тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы, а также иные нарушения трудовых прав работников.

По результатам проверки в отношении руководителя ООО ЧОП «Крепость» и самого юридического лица прокурором Советского района возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

В настоящее время по результатам рассмотрения постановлений прокурора правонарушителям назначены штрафы в размере одной тысячи рублей должностному лицу и 30 тысяч рублей рублей – юридическому. Остальные акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Нарушения трудовых прав работников охранного предприятия устранены в полном объеме.

Источник: V1.ru