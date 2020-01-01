Транспортной полиции вернут линейный принцип, количество участковых и патрульно-постовых подразделений увеличат, а регионам разрешат финансировать стражей порядка. О грядущих изменениях в российской полиции 17 октября 2012 рассказал депутатам Госдумы глава МВД Владимир Колокольцев. Таким образом, почти все нововведения, которые при реформировании МВД внедрила команда экс-министра Рашида Нургалиева, будут отменены.

«Анализ выявил структурные просчеты при реформировании системы МВД, пробелы в ведомственной нормативной базе, недостаточное применение имеющихся сил и средств и низкие темпы внедрения новых технологий», — заявил на правительственном часе в Госдуме министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что в ходе реформы на 20% был сокращен личный состав ведомства. «Предполагалось, что сокращение затронет штабные структуры, но мы столкнулись с проблемой нехватки сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, сотрудников, работающих на «земле», — сказал Колокольцев.

В ходе первого этапа реформы штат участковых был сокращен на 16%. «В ряде регионов на одного участкового приходится по 67 поселений, удаленных друг от друга на расстояние 10 км, а автотранспортом обеспечены лишь 57% сельских участковых», — сказал глава МВД. «Уже разработаны меры по увеличению численности участковых и созданию современных условий для их работы», — поставил крест на реформе Нургалиева новый министр.

Претензий у нового руководства нет разве что к повышенным зарплатам полицейских. Правда, и тут нашлась ложка дегтя. «Необходимо разработать механизм, позволяющий региональным и местным органам власти участвовать в финансировании мероприятий по охране общественного порядка», — сказал министр, напомнив, что с недавних пор законодательством запрещено одновременное финансирование полиции за счет средств двух и более бюджетов.

Глава МВД также предложил вернуться к дореформенной системе органов внутренних дел на транспорте. «В структуре центрального аппарата было образовано Главное управление МВД на транспорте и образованы восемь управлений по федеральным округам, но практика такой работы выявила организационные проблемы, — указал министр. — Границы филиалов РЖД не совпадают с федеральными округами, что приводит к дублированию функций. В результате подразделениям транспортной полиции и администрациям железных дорог сложно спланировать совместные мероприятия по охране порядка».

Еще одним нововведением Владимира Колокольцева станет ужесточение процедуры увольнения молодых кадров. По словам министра, в правительство уже внесен проект постановления, определяющий порядок возмещения затрат на обучение отчисленных или уволенных по отрицательным мотивам сотрудников. Аналогичный принцип уже действует в отношении выпускников военных вузов. По замыслу Колокольцева, денежные компенсации помогут удержать в системе МВД молодых сотрудников, которые сегодня «не задерживаются в наших рядах». По данным МВД, ежегодно около 1 тыс. выпускников вузов МВД, прослуживших положенные три года, подают рапорта об увольнении.

«Тут впору говорить не о том, что новая метла по-новому метет, а о полном провале реформы, проведенной Рашидом Нургалиевым и его окружением, — считает бывший следователь МВД, доктор юридических наук Андрей Скоробогатов. — И если бы те реформаторы хоть немного прислушивались к общественному мнению, то Колокольцеву меньше бы сейчас пришлось исправлять. И про транспортную полицию, и про единое финансирование из федерального бюджета — обо всем этом много говорилось, и эксперты предрекали те проблемы, которые сейчас проявились».

Источник: РБК daily