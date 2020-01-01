Таганрогским транспортным прокурором Южной транспортной прокуратуры проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Морской рубеж». При проведении проверки выявлен факт осуществления обществом предпринимательской деятельности – охранной деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Так, выяснилось, что ряд лиц осуществляли охранные услуги от имени ООО «ЧОП «Морской рубеж», не имея личных карточек охранника.

По результатам проверки Таганрогским транспортным прокурором Южной транспортной прокуратуры было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела об административном правонарушении были направлены в Арбитражный суд Ростовской области для принятия решения по существу. ООО по решению суда объявлено административное предупреждение.

Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «ЧОП «ИЛЬГОРИЯ» законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности и законодательства о частной охранной деятельности в Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет свою деятельность с нарушением условий лицензионных требований.

Постановлением заместителя Таганрогского транспортного прокурора в отношении ООО «ЧОП «ИЛЬГОРИЯ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Используя право на обращение в суд, предусмотренное ч. 2 ст. 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Изучив материалы дела, оценив доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование заявителя подлежит удовлетворению. Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей.

Источник: "Новости флота"