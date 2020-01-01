В среде полицейских разгорается недовольство выданными премиями к Дню сотрудника органов внутренних дел (10 ноября, бывший День милиции). Речь даже не о суммах выплат, а о том, что они различаются в зависимости от регионов и подразделений. Так, некоторые полицейские получили премию в 60 тыс. руб., тогда как их коллеги — по 5 тыс., а других не удостоили и такой суммы. Жалобы со всей страны посыпались в профсоюз сотрудников милиции (категорически не желающий переименовываться в полицию) Москвы накануне профессионального праздника. Первыми отважились, правда, анонимно, обнажить проблему ростовские полицейские.

«Вчера родное ГУ МВД по Ростовской области перечислило на банковские карточки по 18 тыс. руб. — премию в честь Дня сотрудника МВД, — говорится в коллективной жалобе. — Сначала мы обрадовались, но в ходе телефонных разговоров с коллегами из соседнего Краснодарского края мы узнали, что все сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю получили по 52 тыс. руб. праздничной премии. Когда мы обратились в Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области с вопросом о причинах такой разницы в премиальных, от нас отмахнулись, как от мух, и сказали, что размер премии определяет начальник ГУ МВД по Ростовской области Лапин А.А. и все вопросы к нему. Звонить генералу бесполезно, да и опасно, нам постоянно грозят новыми переаттестациями».

Позднее выяснилось, что и в Ростове-на-Дону была своя градация: сотрудники главка получили премию 18 тыс. руб., ОМОН — 25 тыс., полицейские «на земле» — по 11 тыс. Профсоюзный лидер Михаил Пашкин попросил полицейских из других регионов присылать данные о размере их премиальных, и те постарались на славу.

Так, в Московской области тоже выявилась большая разница по данной премии: в Щелковском УВД сотрудники получили по 50 тыс., а в Королевском УВД — по 21 тыс., в Пермском крае перечислили премии кому 25 тыс., а кому 17 тыс. руб. без объяснения причин. В Красноярском крае — 14,5 тыс., в Астрахани по 13 тыс., в Тюмени — 10 тыс. В Орле и Воронеже сотрудников наградили «спасибом».

Самые большие премии, похоже, оказались на Кубани. В Краснодаре во вневедомственной охране аттестованным выплатили по 60 тыс. руб., стажерам — по 20 тыс., вольнонаемным премию не дали, а в ГУ МВД по Краснодарскому краю выдали 30 тыс. руб. даже гражданским.

В Москве к вопросу также подошли в индивидуальном порядке. К примеру, в Дмитровском ОМВД премию не начислили, а тем, кто высказал недовольство, предложили написать рапорт об увольнении по собственному желанию. Московские полицейские, которых обзвонил корреспондент РБК daily, называли совершенно разные цифры. Так, один из заместителей районного отдела полиции сказал, что ему начислили к празднику сразу три премии: 30 тыс., 35 тыс. и 45 тыс. руб. Другой сотрудник, также из руководящего звена, не получил ни копейки.

Официально в МВД получить комментарий по данной теме не удалось. Источник в министерстве сказал, что премии регламентированы приказом министра №684, согласно которому они могут составлять от 5 до 25% оклада. Неполучение премии он объяснил взысканиями, ранее наложенными на полицейских.

«Руководителям выгодно накладывать побольше взысканий на подчиненных, чтобы лишить их премий, — комментирует Михаил Пашкин. — Премии платятся из фонда экономии заработной платы, но из-за отсутствия гласности все распределяется тайно и кулуарно — никому ничего не объясняют. Поэтому сотрудники негодуют и считают, что начальство забирает эти деньги себе. Причем деньги выделяются немалые, так, один из региональных руководителей получил премию в 600 тыс. руб».

Источник: РБКdaily