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30 Ноября 2012
Приглашаем на семинар
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Очередной семинар из цикла "Ключевые проблемы охранного бизнеса" состоится 6 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
Программа семинара
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Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в РФ (Приказ МВД РФ от 18.06.2012 № 589)
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Информация для руководителей частных охранных организаций
Справки по телефонам: 223-23-21, 223-31-22