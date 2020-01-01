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Новости

30 Ноября 2012

Приглашаем на семинар Очередной семинар из цикла "Ключевые проблемы охранного бизнеса" состоится 6 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73 Программа семинара Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в РФ (Приказ МВД РФ от 18.06.2012 № 589) Информация для руководителей частных охранных организаций Справки по телефонам: 223-23-21, 223-31-22

