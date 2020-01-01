Cледственные органы областного управления ФСБ Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего полицейского, которого подозревают в выманивании двух миллионов рублей у предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления (куда передано для дальнейшей работы это дело), подозреваемый является действующим сотрудником полиции — инспектором по особым поручениям отдела по контролю за частной детективной и охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы областного полицейского главка. Он, по версии следствия, пообещал директору коммерческого предприятия поспособствовать в прекращении проверочных мероприятий его фирмы — за два миллиона рублей. При этом повлиять каким-либо образом на принятие процессуального решения полицейский не мог.

Свою вину полицейский, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, не признаёт. Однако суд уже принял решение о заключении его под стражу.

Источник: "Областная газета"