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Частная охрана на Дону
    20 Февраля 2013
Сотрудника ЛРР Свердловской области подозревают в мошенничестве

Cледственные органы областного управления ФСБ Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего полицейского, которого подозревают в выманивании двух миллионов рублей у предпринимателя.

 

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления (куда передано для дальнейшей работы это дело), подозреваемый является действующим сотрудником полиции — инспектором по особым поручениям отдела по контролю за частной детективной и охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы областного полицейского главка. Он, по версии следствия, пообещал директору коммерческого предприятия поспособствовать в прекращении проверочных мероприятий его фирмы — за два миллиона рублей. При этом повлиять каким-либо образом на принятие процессуального решения полицейский не мог.

 

Свою вину полицейский, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, не признаёт. Однако суд уже принял решение о заключении его под стражу.

 

Источник: "Областная газета"

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