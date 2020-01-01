Неизвестные обстреляли легковой автомобиль с охранниками ЧОП на въезде в город Новочеркасск в Ростовской области.

"Минувшей ночью наряд ЧОП на легковом автомобиле выехал на проверку сработавшей сигнализации в одном из киосков на въезде в город. В момент проезда патрульной автомашины ЧОП-а мимо лесополосы по автомобилю был открыт огонь, предположительно из охотничьего оружия", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Юг".

По его словам, в результате двое охранников, находившихся в машине, получили ранения.

Собеседник агентства отметил, что состояние одного из охранников тяжелое.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведется поиск нападавших.

Также в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области агентству подтвердили факт нападения на наряд ЧОПа.

"В результате вооруженного нападения на легковой автомобиль с сотрудниками ЧОПа двое охранников ранены, состояние одного из которых тяжелое, ему делают операцию", - сказали в пресс-службе главка.

По данным пресс-службы, поднят по тревоге "весь личный состав полиции Новочеркасска и близлежащих районов. На поиск бандитов брошены все силы".

Источник: "Интерфакс-Юг"