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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    9 Апреля 2013
Частных охранников расстреляли из оружия убитых в Новочеркасске полицейских

Донские следователи соединили уголовное дело по факту нападения на сотрудников ЧОП в Новочеркасске с делами возбужденными ранее. В частности, в одно производство включены дела по фактам убийства двух сотрудников вневедомственной охраны, произошедшего в сентябре 2012 года, а также убийства водителя такси в ноябре прошлого года. Следователи полагают, что все три преступления совершили одни и те же люди.

 

«Основанием для соединения уголовных дел послужили данные, свидетельствующие о том, что преступления совершены одними и теми же лицами с применением одного и того же огнестрельного оружия. Кроме того, по имеющимся у следствия данным, при нападении на водителя такси и сотрудников частного охранного предприятия неустановленные лица использовали огнестрельное оружие, похищенное при убийстве сотрудников полиции в 2012 году», – сообщила официальный представитель донского следствия Галина Гагалаева.

 

Напомним, нападение на двоих охранников частного охранного предприятия произошло 8 апреля 2013 около 03:00. Неизвестные поджидали охранников на окраине, недалеко от выезда из города. Оба охранника были в бронежилетах, тем не менее получили серьезные ранения. Один из сотрудников ЧОП, по последним данным, скончался от полученных ранений в больнице. Его напарник жив.

 

Источник: 161.ru

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