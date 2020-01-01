Начальник центра лицензионно-разрешительной работы УМВД Приморского края попал под следствие. Полицейского чиновника подозревают в получении взяток.

Сайт Следственного комитета РФ, распространивший информацию, не называет имя подозреваемого. Однако вычислить его не составило особо труда, обратившись к сайту УМВД. Согласно представленным на нем данным, указанную должность занимает Виктор Денисенко.

Следствие полагает, что в период с октября 2011 года по август 2012 года начальник центра лицензионно-разрешительной работы вместе с сообщниками получал от руководителей двух учебных центров деньги. За вознаграждение полицейские закрывали глаза на то, что оба центра фактически не исполняли свои обязанности. Они не обучали граждан правилам безопасности при обращении с оружием, не проводили должным образом подготовку частных охранников.

Следователи выяснили, что в зависимости от профессионального статуса стоимость такого фиктивного «обучения» одного человека доходила до одной тысячи рублей. Таким образом, общая сумма взяток составила 3,65 миллиона рублей.

Кстати, в середине марта Виктор Денисенко был отстранен от исполнения должностных обязанностей. А поводом для этого стал инцидент с двумя его подчиненными-инспекторами – они попались на взятке.

Источник: OHRANA.RU