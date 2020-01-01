Арбитражный суд Ростовской области признал правомерными решения Ростовского УФАС России в отношении МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» об отмене двух электронных аукционов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сентябре 2012 года МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» разместило на официальном сайте РФ заказы на «оказание услуг по обеспечению безопасности зданий». Заказчику было необходимо осуществить услуги по охране зданий, в том числе, услуги по вооруженной физической охране.

При этом МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» изменило традиционное наименование услуги так, что потенциальные участники аукциона не смогли обнаружить размещенные заказы, что ограничило конкуренцию при проведении торгов. Такие действия заказчика нарушили положения Федерального закона № 94 «О размещении государственного заказа» и стали основанием к аннулированию торгов.

Источник: Дело.РУ