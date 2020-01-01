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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    18 Апреля 2013
В Ростове-на-Дону аннулировали торги на охрану зданий

Арбитражный суд Ростовской области признал правомерными решения Ростовского УФАС России в отношении МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» об отмене двух электронных аукционов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

В сентябре 2012 года МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» разместило на официальном сайте РФ заказы на «оказание услуг по обеспечению безопасности зданий». Заказчику было необходимо осуществить услуги по охране зданий, в том числе, услуги по вооруженной физической охране.

 

При этом МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» изменило традиционное наименование услуги так, что потенциальные участники аукциона не смогли обнаружить размещенные заказы, что ограничило конкуренцию при проведении торгов. Такие действия заказчика нарушили положения Федерального закона № 94 «О размещении государственного заказа» и стали основанием к аннулированию торгов.

 

Источник: Дело.РУ

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