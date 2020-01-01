ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    19 Апреля 2013
В повестке дня Правительства РФ – расширение полномочий сотрудников ЧОП

Поправки, предложенные Министерством внутренних дел РФ, направлены, главным образом, на расширение полномочий сотрудников частных охранных структур. Так, ЧОП могут доверить обеспечивать антитерроритическую защищенность объектов и имущества, согласно  установленным обязательным требованиям. Иными словами, вводить на подобных охраняемых объектах внутренний пропускной режим.

 

Однако эффективно выполнить эти функции сотрудники ЧОП будут не в силах, если не расширить их права. Законопроект предусматривает введение норм, регулирующих основания и порядок применения частными охранниками физической силы. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о наделении охранников правом на досмотр и задержание граждан, но исключительно на охраняемых ими объектах. Обыск и задержание на улице, в общественных местах, квартире и т.п. остается прерогативой полиции.

 

Правительство также намерено уточнить перечень объектов, на которые не будет распространяться деятельность частных охранных организаций.

 

Источник: OHRANA.RU

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0407 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы