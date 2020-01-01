Поправки, предложенные Министерством внутренних дел РФ, направлены, главным образом, на расширение полномочий сотрудников частных охранных структур. Так, ЧОП могут доверить обеспечивать антитерроритическую защищенность объектов и имущества, согласно установленным обязательным требованиям. Иными словами, вводить на подобных охраняемых объектах внутренний пропускной режим.

Однако эффективно выполнить эти функции сотрудники ЧОП будут не в силах, если не расширить их права. Законопроект предусматривает введение норм, регулирующих основания и порядок применения частными охранниками физической силы. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о наделении охранников правом на досмотр и задержание граждан, но исключительно на охраняемых ими объектах. Обыск и задержание на улице, в общественных местах, квартире и т.п. остается прерогативой полиции.

Правительство также намерено уточнить перечень объектов, на которые не будет распространяться деятельность частных охранных организаций.

Источник: OHRANA.RU