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В нашем городе не так много мест, где можно, не нарушая Закон, потренироваться в стрельбе из гражданского и служебного оружия. Поэтому открытие нового стрелково-спортивного комплекса – безусловно, хорошая новость для тех, кто по роду службы или для собственного удовольствия упражняется в пулевой стрельбе.
Новый комплекс расположен по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская, 73
Проезд:
Автобусы: №№ 49, 94, 96, 99
Маршрутные такси: №№ 13, 14, 49, 91, 94, 96, 99, 113
Остановка - "Чалтырский"
В состав комплекса входят:
- закрытый стрелковый тир на 4 направления стрельбы из служебного и гражданского оружия с дистанций 5, 8, 10, 15 метров;
- закрытый стрелковый тир на 2 направления стрельбы из пневматического оружия с дистанции 5 метров;
- специализированный учебный класс для отработки навыков обращения со спецсредствами;
- спортзал для специальной физической подготовки.
По вопросам аренды обращаться по тел. 2-23-23-21, 2-23-31-22