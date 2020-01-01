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Новости

25 Апреля 2013

Новый стрелково-спортивный комплекс появился в Ростове-на-Дону В нашем городе не так много мест, где можно, не нарушая Закон, потренироваться в стрельбе из гражданского и служебного оружия. Поэтому открытие нового стрелково-спортивного комплекса – безусловно, хорошая новость для тех, кто по роду службы или для собственного удовольствия упражняется в пулевой стрельбе. Новый комплекс расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ул. Таганрогская, 73



Проезд: Автобусы: №№ 49, 94, 96, 99

Маршрутные такси: №№ 13, 14, 49, 91, 94, 96, 99, 113

Остановка - "Чалтырский" закрытый стрелковый тир на 4 направления стрельбы из служебного и гражданского оружия с дистанций 5, 8, 10, 15 метров; В состав комплекса входят:

закрытый стрелковый тир на 2 направления стрельбы из пневматического оружия с дистанции 5 метров;

специализированный учебный класс для отработки навыков обращения со спецсредствами;

спортзал для специальной физической подготовки.

По вопросам аренды обращаться по тел. 2-23-23-21, 2-23-31-22

