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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    7 Мая 2013
В ГД РФ внесен законопроект о поправках в закон о ЧДОД

24 апреля 2013 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект № 266901-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"».

 

Работа над этим законопроектом велась в МВД в течение двух лет с участием представителей охранного сообщества. В процессе согласований он подвергся существенному изменению и сокращению. В преддверии его рассмотрения государственной Думой предлагаем нашим заинтересованным посетителям дать свою оценку используемым формулировкам и возможным последствиям его принятия. Редакция берет на себя обязательство довести точку зрения наших посетителей до Экспертного совета Комитета безопасности Государственной Думы.

 

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Источник: "ГардИнфо"

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