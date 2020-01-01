24 апреля 2013 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект № 266901-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"».

Работа над этим законопроектом велась в МВД в течение двух лет с участием представителей охранного сообщества. В процессе согласований он подвергся существенному изменению и сокращению. В преддверии его рассмотрения государственной Думой предлагаем нашим заинтересованным посетителям дать свою оценку используемым формулировкам и возможным последствиям его принятия. Редакция берет на себя обязательство довести точку зрения наших посетителей до Экспертного совета Комитета безопасности Государственной Думы.

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Источник: "ГардИнфо"