Соответствующий законопроект об этом приняла в первом чтении Государственная дума.

Гражданам будет запрещено иметь при себе оружие в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Нарушение этого правила грозит гражданам штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется раскошелиться на более существенную сумму – 10-15 тысяч рублей. Проектом закона предусмотрен и альтернативный вариант наказания – лишение права на ношение, хранение и покупку оружия сроком на два года.

С оружием ограниченного пользования будет запрещено появляться в местах, где продают алкогольные напитки, а также пиво, в медицинских и образовательных учреждениях.

Увеличивается и минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия. Он будет составлять не 18 лет, как было ранее, а 21 год. Правда, на этот счет есть одна оговорка – регионы могут самостоятельно принимать решение по данному вопросу и снизить возраст на пять лет. Данные ограничения не будут касаться лиц, отслуживших в армии.

Кроме того, законопроектом определен порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказания к владению оружием. Отныне право на их выдачу будут иметь организации исключительно государственной системы здравоохранения.

Источник: Ohrana.ru