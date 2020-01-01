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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    23 Мая 2013
В России ужесточаются правила на приобретение и ношение оружия

Соответствующий законопроект об этом приняла в первом чтении Государственная дума.

 

Гражданам будет запрещено иметь при себе оружие в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Нарушение этого правила грозит гражданам штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется раскошелиться на более существенную сумму – 10-15 тысяч рублей. Проектом закона предусмотрен и альтернативный вариант наказания – лишение права на ношение, хранение и покупку оружия сроком на два года.

 

С оружием ограниченного пользования будет запрещено появляться в местах, где продают алкогольные напитки, а также пиво, в медицинских и образовательных учреждениях.

 

Увеличивается и минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия. Он будет составлять не 18 лет, как было ранее, а 21 год. Правда, на этот счет есть одна оговорка – регионы могут самостоятельно принимать решение по данному вопросу и снизить возраст на пять лет. Данные ограничения не будут касаться лиц, отслуживших в армии.

 

Кроме того, законопроектом определен порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказания к владению оружием. Отныне право на их выдачу будут иметь организации исключительно государственной системы здравоохранения.

 

Источник: Ohrana.ru

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