3 июня около 12:00 в посёлке Нижнесаловский Семикаракорского района на улице Новой трое неустановленных лиц, один из которых был в маске, произвели выстрел из травматического оружия в инкассатора банка, затем, применив физическую силу к охраннику-водителю, заставили их выйти из инкассаторского автомобиля и похитили служебный пистолет и 10 сумок, в которых находилось более 3 миллионов рублей. Данные деньги были предназначены для выдачи пенсий.

Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле «ВАЗ-21099». Очевидцы происшествия сообщили о произошедшем в полицию. В Семикаракорском районе был введён план «Вулкан-4», весь личный состав полиции ориентирован на задержание подозреваемых. На место выезжали руководители Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области, Отдела МВД России по Семикаракорскому району.

Следственным отделом Отдела МВД России по Семикаракорскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Источник: ГУ МВД РФ по Ростовской области