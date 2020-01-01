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25 июня 2013 года в 10.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73 состоится презентация нового спортивно-стрелкового комплекса, предназначенного для подготовки и аттестации кадров частной и ведомственной охраны.
В программе презентации:
- Тематическая экскурсия по объектам комплекса
- Показательные и пробные стрельбы из служебного оружия
- Информация о сопутствующих услугах для охранных структур
- Обсуждение проблем подготовки и повышения квалификации кадров охранных структур
Приглашаем принять участие в мероприятии
всех заинтересованных руководителей ЧОО и подразделений ведомственной охраны
Дополнительная информация по телефону: (863) 223-23-21