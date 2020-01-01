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21 Июня 2013

Презентация спортивно-стрелкового комплекса 25 июня 2013 года в 10.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73 состоится презентация нового спортивно-стрелкового комплекса, предназначенного для подготовки и аттестации кадров частной и ведомственной охраны. В программе презентации: Тематическая экскурсия по объектам комплекса Показательные и пробные стрельбы из служебного оружия Информация о сопутствующих услугах для охранных структур Обсуждение проблем подготовки и повышения квалификации кадров охранных структур Приглашаем принять участие в мероприятии

всех заинтересованных руководителей ЧОО и подразделений ведомственной охраны Дополнительная информация по телефону: (863) 223-23-21

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