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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    21 Июня 2013
Презентация спортивно-стрелкового комплекса

25 июня 2013 года в 10.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73 состоится презентация нового спортивно-стрелкового комплекса, предназначенного для подготовки и аттестации кадров частной и ведомственной охраны.

 

В программе презентации:

  1. Тематическая экскурсия по объектам комплекса
  2. Показательные и пробные стрельбы из служебного оружия
  3. Информация о сопутствующих услугах для охранных структур
  4. Обсуждение проблем подготовки и повышения квалификации кадров охранных структур

 

Приглашаем принять участие в мероприятии
всех заинтересованных руководителей ЧОО и подразделений ведомственной охраны

 

Дополнительная информация по телефону: (863) 223-23-21

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