Руководство ГУ МВД России по Ростовской области напоминает и предупреждает о том, что принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.

Ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения осуществляется в кобуре, запрещается его хранение в автомобилях, в местах работы и отдыха.

Запрещается транспортирование огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов за пределы территории Ростовской области без соответствующего разрешения на транспортирование, выдаваемого ОВД по месту регистрации оружия.

Разрешение на транспортировку не требуется владельцам огнестрельного гражданского оружия для участия в охоте и спортивных мероприятиях.

В целях исключения фактов краж гражданского оружия ГУ МВД России по Ростовской области рекомендует:

-иметь металлический ящик (сейф) для хранения оружия, закрывающийся на 2 внутренних замка, разные по секрету с толщиной стенок не менее 3 мм; -осуществить постановку места жительства под централизованную охрану ОВО.

Источник: ГУ МВД России по РО