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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    25 Июля 2013
За стрельбу в не отведенных для этого местах штраф увеличится до 50 тысяч рублей

Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 177- ФЗ усилены меры административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах.

 

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

 

Кроме того, устанавливается ответственность за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, совершенную группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения.

 

В этих случаях предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей, с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.

 

Данный Федеральный закон вступает в силу с 30 июля 2013 года.

 

Источник: ГУ МВД России по РО

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