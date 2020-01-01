Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 177- ФЗ усилены меры административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах.

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Кроме того, устанавливается ответственность за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, совершенную группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения.

В этих случаях предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей, с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 30 июля 2013 года.

Источник: ГУ МВД России по РО