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Донской Региональный Центр Подготовки Кадров «Элита» приступил к реализации программы подготовки граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с ним. Обучение проводится на базе спортивно-стрелкового комплекса.
Продолжительность обучения – 6 часов
Стоимость обучения – 1650 рублей
На этой же базе с 14.08.2013 каждую среду сотрудники ЦЛРР ГУ МВД России по РО проводят проверку знаний указанных правил и наличия соответствующих навыков у граждан, претендующих на получение лицензий на приобретение (продление разрешений на хранение и ношение) гражданского оружия самообороны.
Стоимость проверки – 850 рублей
Кроме этого, ДРЦПК «Элита» предоставляет гражданам услуги по проведению стрельб из гражданского оружия: собственного либо оружия учебного центра (ТОЗ-34, «Гроза-021»).
Стоимость 1 выстрела – 45 рублей
Стоимость аренды тира – 300 рублей в час
Контактный телефон – 223-23-21
Предварительная запись на обучение по телефонам: 223-23-21, 223-25-22