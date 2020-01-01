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Частная охрана на Дону
    30 Июля 2013
Обучение граждан на получение лицензии на оружие самообороны

Донской Региональный Центр Подготовки Кадров «Элита» приступил к реализации программы подготовки граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с ним. Обучение проводится на базе спортивно-стрелкового комплекса.

 

Продолжительность обучения – 6 часов

Стоимость обучения – 1650 рублей

 

На этой же базе с 14.08.2013 каждую среду сотрудники ЦЛРР ГУ МВД России по РО проводят проверку знаний указанных правил и наличия соответствующих навыков у граждан, претендующих на получение лицензий на приобретение (продление разрешений на хранение и ношение) гражданского оружия самообороны.

 

Стоимость проверки – 850 рублей

 

Кроме этого, ДРЦПК «Элита» предоставляет гражданам услуги по проведению стрельб из гражданского оружия: собственного либо оружия учебного центра (ТОЗ-34, «Гроза-021»).

 

Стоимость 1 выстрела – 45 рублей

 

Стоимость аренды тира – 300 рублей в час

 

Контактный телефон – 223-23-21

 

Предварительная запись на обучение по телефонам: 223-23-21, 223-25-22

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