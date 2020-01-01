В связи с событиями в Волгограде полицейские Центра по лицензионно разрешительной работе ГУ МВД России по Ростовской области в короткие сроки разработали методические рекомендации по противодействию экстремистским и террористическим действиям для сотрудников частных охранных организаций.

В документе перечислены основные правила противодействия не только террористическим угрозам, но и другим преступлениям. Например, охранник, заступая на дежурство, должен убедиться, что на объекте отсутствуют оставленные или подкинутые бесхозные вещи. Обойти территорию и проверить на предмет закладки взрывчатки припаркованные автомобили, пустоты и пространства под зданиями, строениями, разломы стен, фундамент, ямы, углубления в полу и земле, урны, электрические и телефонные щиты и т.п. Проверить системы жизнеобеспечения, электропроводку, работу охранно-пожарной сигнализации, системы видео наблюдения. В случае обнаружения каких-либо нарушений сразу сообщить руководителю частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы.

Чтобы предотвратить факты незаконного проникновения на объект террористов и иных преступников, охранник постоянно изучает текущую обстановку на объекте. Он должен быть внимателен к подозрительным лицам, постоянно связываться с другими нарядами (если таковые есть) и администрацией объекта.

Если охранник обнаружил бесхозяйный, неизвестный предмет, он его не трогает, фиксирует время обнаружения предмета и данные возможных свидетелей и пока дожидается прибытия сотрудников полиции, держит людей на безопасном расстоянии от находки.

В рекомендациях также указаны точные расстояния, на которых должны находиться люди от опасного объекта, в зависимости от того, что это. Например, от чемодана или кейса безопасная дистанция не менее 230 метров, от микроавтобуса – больше километра.

Последний раздел рекомендаций касается действий сотрудников охраны, если взрыв все-таки произошел. Если есть возможность, он должен постараться задержать подозреваемых в совершении преступления. Если нет, то сразу приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуировать других граждан из опасной зоны. До прибытия сотрудников полиции сотрудник ЧОП должен охранять место происшествия.

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Источник: ГУ МВД РФ по Ростовской области