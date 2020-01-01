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Частная охрана на Дону
    4 Декабря 2013
Юные "Меткие стрелки"

29 ноября 2013 года в ЧОУ ДОВ «ДРЦПК «Элита» состоялся выпуск первой группы, обучавшейся по программе «Начальное обучение пулевой стрельбе».

 

В составе группы - дети в возрасте 10-11 лет - учащиеся Лицея № 27 имени А. В. Суворова г. Ростова-на-Дону.

 

Во время обучения дети получили представление об истории развития спортивной стрельбы в России и в мире, о способах стрельбы и особенностях физической подготовки стрелков различного уровня.

 

Дети проявили живой интерес к занятиям и желание подготовиться для сдачи разрядных нормативов по пулевой стрельбе.

 

В ходе обучения детям понадобились такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Были изучены боевые свойства и назначение пневматической винтовки и пневматического пистолета, техника стрельбы из пневматического оружия.

 

Обучение завершилось соревнованием по итогам которых победители были награждены призами, медалями и нагрудными знаками «Меткий стрелок».

 

Наши победители:

  • первое место: Гаранин Валентин Алексеевич;

     

  • второе место: Орещенков Максим Александрович;

     

  • третье место: Тыртышная Анастасия Андреевна.

 

Дети, не вошедшие в тройку лидеров, получили утешительные призы.

 

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