Начальник полиции УМВД России по городу Ростов-на-Дону Дмитрий Танеев провел рабочее совещание с представителями частных охранных предприятий в рамках совместной деятельности в обеспечении общественной безопасности.

В рабочем режиме Дмитрий Борисович отметил, что взаимодействие правоохранительных органов с частными охранно-сыскными структурами - это одно из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка.

В декабре 2013 года на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Управлении МВД России по городу Ростов-на-Дону начала работать объединенная дежурная часть частных охранных организаций (ОДЧ ЧОО), целью которой является создание централизованного управления и координации групп быстрого реагирования (ГБР) охранных предприятий на территории города.

На сегодняшний день в системе задействовано 49 экипажей ГБР от одиннадцати охранных организаций.

В ходе совещания руководители Управления МВД России по городу Ростов-на-Дону по линии охраны общественного порядка и представители частных охранных предприятий обсудили многие рабочие вопросы, возникающие при взаимодействии, а в завершении мероприятия провели практическое занятие в зале ситуационного центра «Безопасный город».

Источник: ГУ МВД России по Ростовской области