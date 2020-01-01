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15 сентября 2014 года вступает в силу Приказ МВД России №442 от 02.07.2014 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ для руководителей частных охранных организаций".
В приказе утверждаются 2 типовые программы для повышения квалификации руководителей частных охранных организаций: 80-тичасовая программа для руководителей ЧОО, впервые назначаемых на должность, и 20-тичасовая программа, целью которой является "совершенствование имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной деятельности руководителей частных охранных организаций".
Прохождение 20-часовой программы "в целях обеспечения соответствия квалификации руководителей частных охранных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды предусматривается не реже одного раза в пять лет. К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и ранее прошедшие программу первоначального повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность".