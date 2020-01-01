Граждане имеют возможность получить услуги по выдаче водительских удостоверений при замене, утрате (похищении), международных удостоверений и по выдаче (продлении, переоформлении) лицензии на осуществление частной охранной деятельности в 6 субъектах Российской Федерации на базе 16 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Мероприятие проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Прием документов, необходимых для предоставления государственных услуг, будет осуществляться сотрудниками МФЦ, с последующей передачей в органы внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с Административными регламентами по их предоставлению.

На заключительном этапе, результаты (права, лицензия) передаются в МФЦ для выдачи заявителю.

В соответствии с Правилами организации деятельности МФЦ, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» прием заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, копирование и сканирование документов, информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, ходе рассмотрения запросов об их предоставлении, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг, в МФЦ осуществляется бесплатно.

По итогам проведения эксперимента в конце 2015 года будет принято решение о целесообразности его распространения на всей территории Российской Федерации.

Список субъектов Российской Федерации и адресов, по которым можно получить вышеуказанные услуги:

Пермский край (г. Пермь, ул. Куйбышева, 9); Волгоградская область (г. Волгоград, пр. Жукова, 125 и Комсомольская, 10, г. Палласовка, ул. Коммунистическая, 4, г. Волжский, пр. Ленина, 19); Калужская область (г. Малоярославец, ул. Московская, 7, г. Людиново, ул. Крупская, 26); Ростовская область (г. Таганрог, ул. Ленина 153-а, г. Шахты, пер. Шишкина, 162, г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 3, п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 18, г. Сальск, ул. Ленина, 100); Рязанская область (г. Рязань, ул. Почтовая, 61); Тюменская область (г. Тюмень, ул. Водопроводная, 12, г. Ишим, ул. Карла Маркса , 57/1, с. Исетское, ул. Механизаторов, 23, корп. 3).

Источник: МВД России