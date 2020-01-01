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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    25 Марта 2015
Семинар для руководителей ЧОО

ЧУ ДДПО "Правопорядок" совместно с ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" и ООО "КУБ" проводит семинар для руководителей частных охранных организаций на тему

"Изменения в руководящих документах, регламентирующих частную охранную деятельность, вступающие в силу с марта 2015 года в свете требований Приказа МВД РФ от 30.12.2014 №1149"



Семинар состоится 30 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73


Семинар проводят: генеральный директор ООО «КУБ» Кузьминов Алексей Алексеевич, директор ЧУ ДДПО «Правопорядок» Анташевская Елена Александровна


Участие в семинаре бесплатное


Ждем Вас!

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