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Новости

25 Марта 2015

Семинар для руководителей ЧОО ЧУ ДДПО "Правопорядок" совместно с ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" и ООО "КУБ" проводит семинар для руководителей частных охранных организаций на тему "Изменения в руководящих документах, регламентирующих частную охранную деятельность, вступающие в силу с марта 2015 года в свете требований Приказа МВД РФ от 30.12.2014 №1149"



Семинар состоится 30 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73

Семинар проводят: генеральный директор ООО «КУБ» Кузьминов Алексей Алексеевич, директор ЧУ ДДПО «Правопорядок» Анташевская Елена Александровна

Участие в семинаре бесплатное

Ждем Вас!

