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Новости

6 Апреля 2015

Семинар для бухгалтеров и руководителей ЧОО ЧУ ДДПО "Правопорядок" совместно с ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" и ООО "КУБ" проводит семинар для бухгалтеров и руководителей частных охранных организаций на тему "Налоговое администрирование в 2015 году:

новая форма декларации, сроки сдачи отчётов в фонды и ИФНС,

лимиты дохода для УСНО,

налог на имущество (кто должен платить с 2015 г.), патент для УСНО"



Семинар состоится 14 апреля 2015 г. в 11.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73

Семинар проводит: главный специалист по налогам и налогообложению Кичетжиева Карина Михайловн

Пожелания по рассмотрению тех или иных аспектов, касающихся темы семинара, и все вопросы об участии просим сообщать по телефону - +7-928-6000-607 (Хохлов Дмитрий Владимирович) или по электронной почте - hohlov_dv@mail.ru

Ждем Вас!

