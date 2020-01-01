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ЧУ ДДПО "Правопорядок" совместно с ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" и ООО "КУБ" проводит семинар для бухгалтеров и руководителей частных охранных организаций на тему
"Налоговое администрирование в 2015 году:
новая форма декларации, сроки сдачи отчётов в фонды и ИФНС,
лимиты дохода для УСНО,
налог на имущество (кто должен платить с 2015 г.), патент для УСНО"
Семинар состоится 14 апреля 2015 г. в 11.00 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
Семинар проводит: главный специалист по налогам и налогообложению Кичетжиева Карина Михайловн
Пожелания по рассмотрению тех или иных аспектов, касающихся темы семинара, и все вопросы об участии просим сообщать по телефону - +7-928-6000-607 (Хохлов Дмитрий Владимирович) или по электронной почте - hohlov_dv@mail.ru
Ждем Вас!