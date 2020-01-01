16 апреля 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации дал однозначную оценку действиям сотрудников ЛРР, без решения суда аннулировавшим разрешения на хранение и использование оружия у ЧОО и учебных центров.

В Постановлении №8-П от 16.04.2015 г. по делу о конституционности пункта 3 части первой статьи 26 Федерального закона "Об оружии" этот пункт признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, что позволяет рассматривать несоблюдение юр.лицом условий, обеспечивающих сохранность, учет и безопасность хранения оружия, в качестве основания для аннулирования выданного ему РХИ в административном порядке , несмотря на правоприменительную практику, предусматривающую аннулирование разрешения на хранение, использование оружия и патронов к нему на основании судебного решения и при предоставлении юр.лицу возможности исправления выявленного нарушения.

Кроме этого, Постановление предписывает Федеральному законодателю уточнить перечень обстоятельств, при наличии которых выданное юр.лицу РХИ может быть аннулировано уполномоченным органом в административном порядке. А правоприменительные решения, принятые в отношении подавшего жалобу и дошедшего до высшей инстанции НОУ ДПО "Учебно-технический центр "Кольчуга", пересмотреть в установленном порядке.

Справедливость всё же восторжествовала. Напомним, что по похожим основаниям (пункт 3 части первой статьи 26 Федерального закона "Об оружии") многие ЧОО и НОУ страны лишились оружия и возможности вести свою деятельность. Надеемся, что после мнения Конституционного Суда РФ двояких трактовок закона будет меньше.

Ознакомиться с полным текстом Постановления Конституционного Суда РФ, которое не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования