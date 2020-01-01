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Частная охрана на Дону
    17 Мая 2015
Нововведения в Положение о периодических проверках

С 23 мая 2015 года в силу вступает Приказ МВД России №342 от 07.05.2015, вносящий изменения в Приказ МВД России от 29.06.2012 №647 "Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств".

 

Основные изменения, внесенные в Положение:

  • все разряды охранников проходят периодическую проверку один раз в год;

     

  • изменены практические упражнения для 4 разряда (убраны упражнения по использованию бронежилетов и шлемов защитных);

     

  • юридически закреплено практическое упражнение по стрельбе из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения отечественного производства (для 5 и 6 разрядов);

     

  • изменены условия выполнения упражнений практических стрельб для 6 разряда.

 

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