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Новости

17 Мая 2015

Нововведения в Положение о периодических проверках С 23 мая 2015 года в силу вступает Приказ МВД России №342 от 07.05.2015, вносящий изменения в Приказ МВД России от 29.06.2012 №647 "Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств". Основные изменения, внесенные в Положение: все разряды охранников проходят периодическую проверку один раз в год;

изменены практические упражнения для 4 разряда (убраны упражнения по использованию бронежилетов и шлемов защитных);

юридически закреплено практическое упражнение по стрельбе из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения отечественного производства (для 5 и 6 разрядов);

изменены условия выполнения упражнений практических стрельб для 6 разряда. Скачать текст Приказа полностью

