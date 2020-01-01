В Ростовской области появляется ещё один учебный центр, на базе которого еженедельно будет проводиться периодическая проверка частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.

С 15 июня 2015 года на базе ЧУ ДДПО "Донской Региональный Центр "Элита" (Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская, 73) каждую пятницу с 10.00 до 15.00 Комиссией ГУ МВД России по Ростовской области будут приниматься квалификационный экзамен и проводиться периодические проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.

Поздравляем коллектив и руководство ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" с расширением сферы предоставляемых услуг и желаем успехов и процветания!