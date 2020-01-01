ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    31 Мая 2015
Новое место проведения периодической проверки охранников

В Ростовской области появляется ещё один учебный центр, на базе которого еженедельно будет проводиться периодическая проверка частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.

 

С 15 июня 2015 года на базе ЧУ ДДПО "Донской Региональный Центр "Элита" (Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская, 73) каждую пятницу с 10.00 до 15.00 Комиссией ГУ МВД России по Ростовской области будут приниматься квалификационный экзамен и проводиться периодические проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.

 

Поздравляем коллектив и руководство ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" с расширением сферы предоставляемых услуг и желаем успехов и процветания!

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0006 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы