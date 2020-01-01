Проект профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» был разработан СРО Ассоциация предприятий безопасности "Школа без опасности".

На днях стало известно, что проект профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» согласован Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и рекомендован Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации к утверждению в установленном порядке.

Ознакомиться со стандартом можно здесь. Возможно, в скором времени он станет обязательным к исполнению для всех ЧОО, охраняющих объекты с повышенными требованиями к уровню антитеррористической защищенности.

Источник: Медиапортал "Хранитель".