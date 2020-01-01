ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    2 Декабря 2015
За безопасность образовательных учреждений возьмутся всерьез

Проект профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» был разработан СРО Ассоциация предприятий безопасности "Школа без опасности".

 

На днях стало известно, что проект профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» согласован Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и рекомендован Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации к утверждению в установленном порядке.

 

Ознакомиться со стандартом можно здесь. Возможно, в скором времени он станет обязательным к исполнению для всех ЧОО, охраняющих объекты с повышенными требованиями к уровню антитеррористической защищенности.

 

Источник: Медиапортал "Хранитель".

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0031 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы