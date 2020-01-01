Некоммерческое партнерство негосударственных (частных) структур безопасности Ростовской области «Правопорядок» проводит в Конгресс-холле «Академический» КОНГРЕСС-ОТЕЛЯ АМАКС (г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 19) 17 декабря 2015 г. семинар для руководителей частных охранных организаций и учебных учреждений на тему

«Деятельность руководителя ЧОО и учебного учреждения

в связи с изменением нормативных требований»

Тема семинара адаптирована к требованиям нормативных правовых актов (НПА), вступивших в силу в 2015 г., и учитывает изменения в законодательстве, планируемые к внесению в I-II квартале 2016 г.

Ведущий семинара: эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии № 3 Координационного Совета при МВД России, заместитель председателя Центрального совета учреждений по подготовке кадров Российских охранно-сыскных структур АЛЕКСАНДР ЗИГМУНДОВИЧ КОЛЯСИНСКИЙ

Время проведения семинара: с 10.00 до 16.00

Стоимость участия в семинаре:

для 1 человека – 3 000 руб., для 2 человек из одной организации – 4 000 руб.

Участники семинара получают информационный материал, сборник нормативно-правовых актов и методических указаний на бумажном либо электронном носителе непосредственно перед началом мероприятия

О Вашем желании участвовать в семинаре просим сообщить:

по телефонам:

8-928-600-0645 (Кузьминов Алексей Алексеевич)

8-928-600-0607 (Хохлов Дмитрий Владимирович)

8-928-600-0545 (Анташевская Елена Александровна)

(863) 223-23-21, (863) 223-31-22

по адресам электронной почты:

drcpk-elita@mail.ru или hohlov_dv@mail.ru

Скачать договор на участие в семинаре