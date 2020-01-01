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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    7 Декабря 2015
Возобновление деятельности НПНСБ РО "Правопорядок"

Сообщаем Вам, что Некоммерческое партнерство негосударственных (частных) структур безопасности Ростовской области "Правопорядок" (НПНСБ РО "Правопорядок") с 01.12.2015 г. возобновило свою деятельность.

 

Генеральным директором (Председателем Правления) Партнерства является Кузьминов Алексей Алексеевич.

 

Основными целями и задачами Партнерства являются:

  1. Содействие в организации взаимодействия с органами власти и управления, а также с широким кругом профессиональных ассоциаций и общественных организаций по актуальным вопросам негосударственной сферы безопасности.

     

  2. Координация собственных программ с действиями органов власти и управления. Научно-методическое и организационное содействие этим органам в реализации государственных программ борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.

     

  3. Организация помощи правоохранительным органам по выработке эффективных форм взаимодействия с целью максимального использования возможностей и потенциала частных охранных организаций (ЧОО) в обеспечении общественной безопасности.

     

  4. Организация информационного обеспечения (проведение конференций, семинаров, тренингов и других мероприятий), связанного с актуальными вопросами частной охранной деятельности, а также направленного на поддержание положительного имиджа профессии "частный охранник".

     

  5. Организация правового обеспечения руководителей ЧОО.

В рамках реализации основных задач Партнерства по информационному и правовому обеспечению руководителей ЧОО, членами НПНСБ РО "Правопорядок" приняты следующие решения:

  1. Выполнение информационного и правового обеспечения возложить на ООО "КУБ" через заключение договорных отношений.

     

  2. Частные охранные организации, заключившие с ООО "КУБ" договоры на информационные и юридические услуги, будут пользоваться следующими льготами:

     

    • безвозмездное использование материально-технической базы ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита" в ходе проведения ежегодных плановых периодических проверок охранников 4-6 разрядов;

       

    • бесплатное предоставление услуг по подготовке к периодическим проверкам охранников 4-6 разрядов, оказываемых ЧУ ДДПО "Правопорядок" и ЧУ ДДПО "ДРЦ "Элита";

       

    • бесплатное обучение руководителей ЧОО по "Программе повышения квалификации руководителей ЧОО";

       

    • 50%-я скидка на обучение охранников 4-6 разрядов по "Программе повышения квалификации охранников";

       

    • 10%-я скидка на обучение: руководителям ЧОО - по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)"; частным охранникам - по программе "Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций";

       

    • 10%-я скидка на обучение по "Программе профессиональной подготовки охранников" для работы в качестве частного охранника 4, 5, 6 разрядов для ветеранов боевых действий, пенсионеров правоохранительных и других силовых структур;

       

    • 10%-я скидка на всю продукцию, реализуемую ООО "КУБ" (спецодежда для охранников, учетная документация по охранной деятельности, пожарной безопасности и охране труда, иная полиграфическая продукция);

       

    • бесплатное участие в семинарах по различным направлениям деятельности ЧОО.

Надеемся, что меры, принимаемые НПНСБ РО "Правопорядок", окажут эффективную поддержку в оптимизации расходов ЧОО в сложившейся экономической ситуации, а также повысят уровень правовых знаний руководителей ЧОО и охранников.

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