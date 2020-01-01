17 декабря 2015 года в конгресс-отеле «АМАКС» состоялся семинар для руководителей ЧОО на тему: «Деятельность руководителя ЧОО, учебного учреждения в связи с изменением нормативных правовых актов». Организатором семинара выступило Некоммерческое Партнерство НСБ Ростовской области «Правопорядок». Участниками мероприятия стали представители ЧОО и образовательных организаций не только Ростовской области, но и Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края.

Семинар проводил эксперт Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии №3 КС при МВД России, заместитель председателя Центрального совета УПК РОСС, председатель научно-педагогического совета НОУ СПО «Школа спецподготовки «Витязь» Александр Зигмундович Колясинский.

Более 6 часов Александр Зигмундович рассматривал различные аспекты жизни частной охранной организации, приводя примеры, выдержки из законодательных актов, комментируя те или иные спорные или неоднозначно трактуемые положения нормативно-правовых актов.

Особое внимание уделялось тому, как, соблюдая законность, реализовать все пожелания клиента по охране объекта, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов.

Особенности правового статуса частной охранной организации, ее учредителей и руководителя, правовое регулирование применения мер принуждения в частной охранной деятельности, специальная и общая ответственность работников частных охранных организаций, правовые основы и формы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами – это лишь некоторые вопросы, обсуждаемые на семинаре.

Также московский гость кратко коснулся нововведений в законодательство, готовящихся к принятию в начале следующего года.

Частью проводимого мероприятия стало награждение НСБ, особо отличившихся в рамках содействия правоохранительным органам. Благодарственные письма и медали «За заслуги в охранной деятельности» руководителям и сотрудникам ЧОО вручал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Ростову-на-Дону подполковник полиции Дмитрий Александрович Рыбалко.

Некоммерческое Партнерство НСБ Ростовской области «Правопорядок» планирует сообщать Вам о новшествах в последующих выпусках «Информационно – аналитического Вестника».

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