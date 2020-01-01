|
В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) утвердила новый подход к проведению плановых проверок по соблюдению трудового законодательства.
В 2016 году каждому предприятию будет присвоен коэффициент, отражающий уровень риска причинения вреда здоровью работников. Исходя из этого, будут определены частота проверок и их форма, согласно приведенной ниже таблице.
Предприятия с низким уровнем риска будут полностью освобождены от проверок.
|Категория риска (определяется трудовой инспекцией на основании внутренней базы данных)
|Частота проведения плановых проверок
|Форма проведения проверок
|Низкий риск
|Полное освобождение
|Документарные
|Умеренный риск
|Один раз в 5 лет
|Документарные
|Средний риск
|Один раз в 4 года
|Выездные либо документарные
|Значительный риск
|Один раз в 3 года
|Выездные
|Высокий риск
|Один раз в 2 года
|Выездные
|Чрезвычайно высокий риск
|Один раз в год
|Выездные
Существенно, что все организации имеют возможность провести мероприятия по снижению показателя риска и уменьшить вероятность проверки, вплоть до нулевого значения.
Подробную информацию можно получить в Общероссийском профсоюзе НСБ.
Контактное лицо: Лаптев Андрей Феликсович
Руководитель Департамента охраны труда Общероссийского профсоюза НСБ
Член Комиссии Общественного совета Роструда по планированию, взаимодействию с общественными объединениями и контролю за исполнением решений Общественного совета
Тел. 8 (916) 671-8929 Е-mail: profrisk@mail.ru
Источник: КС по взаимодействию с ЧОО и ЧД при ГУ МВД России по г. Москве