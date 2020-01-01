В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) утвердила новый подход к проведению плановых проверок по соблюдению трудового законодательства.

В 2016 году каждому предприятию будет присвоен коэффициент, отражающий уровень риска причинения вреда здоровью работников. Исходя из этого, будут определены частота проверок и их форма, согласно приведенной ниже таблице.

Предприятия с низким уровнем риска будут полностью освобождены от проверок.

Категория риска (определяется трудовой инспекцией на основании внутренней базы данных) Частота проведения плановых проверок Форма проведения проверок Низкий риск Полное освобождение Документарные Умеренный риск Один раз в 5 лет Документарные Средний риск Один раз в 4 года Выездные либо документарные Значительный риск Один раз в 3 года Выездные Высокий риск Один раз в 2 года Выездные Чрезвычайно высокий риск Один раз в год Выездные

Существенно, что все организации имеют возможность провести мероприятия по снижению показателя риска и уменьшить вероятность проверки, вплоть до нулевого значения.

Подробную информацию можно получить в Общероссийском профсоюзе НСБ.

Контактное лицо: Лаптев Андрей Феликсович

Руководитель Департамента охраны труда Общероссийского профсоюза НСБ

Член Комиссии Общественного совета Роструда по планированию, взаимодействию с общественными объединениями и контролю за исполнением решений Общественного совета

Тел. 8 (916) 671-8929 Е-mail: profrisk@mail.ru

Источник: КС по взаимодействию с ЧОО и ЧД при ГУ МВД России по г. Москве