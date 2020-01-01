На сайте Министерства внутренних дел РФ открыт новый электронный сервис проверки действительности удостоверений частного охранника.

Указанный сервис позволяет в оперативном режиме осуществлять проверку действительности предъявляемых гражданами документов на право трудоустройства в качестве частных охранников.

Цель одна - недопущение к частной охранной деятельности лиц, не прошедших профессионального обучения в образовательных организациях, не сдавших квалификационный экзамен в органах внутренних дел и не представивших медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника.

Напоминаем, что в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" частным охранным организациям запрещается скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений. Таким образом, в случае выявления с использованием данного сервиса «поддельных» удостоверений частного охранника, руководителям ЧОО необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган внутренних дел МВД России.

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время сервис, размещенный по адресу https://mvd.ru/chop, работает в тестовом режиме.

Источник: GuardInfo