ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    1 Февраля 2016
Новый сервис проверки действительности удостоверений частных охранников

На сайте Министерства внутренних дел РФ открыт новый электронный сервис проверки действительности удостоверений частного охранника.

 

Указанный сервис позволяет в оперативном режиме осуществлять проверку действительности предъявляемых гражданами документов на право трудоустройства в качестве частных охранников.

 

Цель одна - недопущение к частной охранной деятельности лиц, не прошедших профессионального обучения в образовательных организациях, не сдавших квалификационный экзамен в органах внутренних дел и не представивших медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника.

 

Напоминаем, что в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" частным охранным организациям запрещается скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений. Таким образом, в случае выявления с использованием данного сервиса «поддельных» удостоверений частного охранника, руководителям ЧОО необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган внутренних дел МВД России.

 

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время сервис, размещенный по адресу https://mvd.ru/chop, работает в тестовом режиме.

 

Источник: GuardInfo

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0215 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы