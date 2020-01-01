Вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать следующий тезис: без качественно обученных частных охранников невозможно качественно оказывать охранные услуги. И вот тут мы подходим к самому интересному: а кто и как обучает профессии «частный охранник» в настоящее время?

Для того чтобы ответить на этот и многие другие связанные с этим вопросы, касающиеся сложившейся к настоящему моменту системы подготовки частных охранников, мы обратились к одному из наиболее компетентных экспертов в данной области. Наш собеседник – руководитель компании «Гепард», председатель отраслевого отделения по бизнес-деятельности в сфере оборота стрелкового оружия, председатель Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного стрелкового многоборья», председатель Общероссийской общественной организации «Федерация стрельбы из арбалета России», председатель правления Московской городской организации Российского союза предприятий безопасности (МГО РСПБ) Валерий Ашихмин.

– Валерий Александрович, кроме активного участия в профессиональной и общественной жизни стрелкового сообщества России, вы посвящаете много времени и сил образовательной деятельности в сфере негосударственной безопасности. Расскажите, пожалуйста, что же происходит сейчас в области образования частных охранников, то есть получения ими профессиональных навыков в ходе специального обучения, в Москве и в России?

– Оказание любых услуг, в том числе охранных, начинается именно с обучения тех лиц, которые должны непосредственно участвовать в исполнении конкретных действий по оказанию этих услуг. На сегодняшний день определена программа подготовки частных охранников по трем разрядам: четвертый, пятый и шестой.

Охранник четвертого разряда – это охранник, который в процессе исполнения своих служебных обязанностей имеет право применять спецсредства.

Пятый разряд. Обладатель данной квалификации вправе применять спецсредства и гражданское оружие; под гражданским оружием понимается оружие самообороны или оружие ограниченного поражения.

Частный охранник, которому присвоен шестой разряд, имеет право применять спецсредства, гражданское оружие и служебное огнестрельное оружие, к которому мы можем отнести короткоствольное, такое как пистолет, и длинноствольное гладкоствольное, такое как карабин.

Продолжительность учебного процесса по профессиональной подготовке частных охранников - от 74 до 266 часов. Обучение охранника шестого разряда, если следовать требованиям закона, должно составлять 266 часов, которые соответствуют временному интервалу примерно в полтора месяца. Это в идеале.

Для обучения частных охранников существуют школы, учебные центры, образовательные организации, которые получили лицензию на право осуществления этого вида деятельности и с успехом его реализуют. Как правило, они все – негосударственные. Государство профессиональным обучением частных охранников не занимается, это отдано на откуп негосударственным образовательным организациям.

Есть два вида таких образовательных организаций (существует и третий вид, но об этом позже).

Первый вид – это организации, которые имеют материально-техническую базу, стрелковый объект для практических занятий, имеют педагогический персонал, собственные или законно заимствованные методические разработки и успешно занимаются этим видом деятельности. Соответственно в стоимость этой платной образовательной услуги они закладывают свои расходы на образовательный процесс, и какую-то часть они оставляют на развитие своего образовательного учреждения. Ввиду того, что данные организации не являются коммерческими, прибыль между участниками они не распределяют.

Второй вид – компании, которые легально получили лицензию на этот вид образовательной деятельности. Но! Они не имеют стрелкового объекта, у них отсутствует педагогический состав и необходимая материально-техническая база. Обучения как такового в таких организациях нет. Фактически свидетельства о прохождении частными охранниками соответствующего обучения эти компании «продают за деньги». Как правило, продажа происходит в комнате размером в несколько квадратных метров. Ты пришел, заплатил деньги, тебе выдали свидетельство. Все! Чтобы удостовериться в этом, вы можете спокойно найти соответствующую информацию в Интернете, набрав в поисковике фразу: «Купить свидетельство о прохождении профессиональной подготовки частного охранника». Только в одной Москве вам будет предложено более пятнадцати структур, которые готовы предоставить вам эту услугу в обмен на деньги, причем буквально за минуту.

И вот смотрите, какая сложилась ситуация. В описанных мной условиях легитимные организации дополнительного профессионального образования, осуществляющие подготовку частных охранников, развиваться не могут вообще. Потому что спрос рождает предложение. Большинство граждан, чтобы не тратить время на обучение, идут в эти лжешколы. А тем что? У них ни штата, ни материальной базы, ничего нет; они печатный станок включили, свидетельства отпечатали и – все! Как правило, услуга у таких, с позволения сказать, «школ» дешевле, чем у добросовестных.

– Есть ли у вас хотя бы приблизительные статистические данные о пропорциональном соотношении легальных образовательных организаций и псевдошкол, которые, по вашим словам, просто торгуют свидетельствами о прохождении обучения частными охранниками?

– Да. По моим сведениям, только в Московском регионе 42 образовательные организации осуществляют деятельность в соответствии с действующим законодательством и около 40 организаций фактически продают свидетельства. То есть примерно половина организаций не соответствует требованиям к образовательному процессу. Я думаю, что цифра по всей России будет примерно такой же. Кстати сказать, всего в России организаций по профессиональной подготовке охранников насчитывается более 400, а работников негосударственной системы безопасности – более 600 тысяч.

– Приведенные вами цифры взяты из Интернета или у вас имеются достоверное подтверждение этим данным?

– Мы сотрудничаем с Общероссийской общественной организацией по защите законных прав потребителей, которая мониторит ситуацию. У них есть целый отдел, сотрудники которого звонят в разные организации, декларирующие оказание образовательных услуг, узнают, какие именно и как оказываются услуги. Иногда они отправляют своих людей на место проверить, как там все происходит. При выявлении грубейших нарушений общественники обращаются с заявлениями в органы исполнительной власти. Но данная организация не может охватить все регионы. А злоупотребления в данной отрасли принимают угрожающие масштабы.

– Что влечет за собой деятельность таких компаний, которые, по вашим словам, фактически торгуют свидетельствами о подготовке частных охранников без предоставления обучения? К каким последствиям это приводит?

– Последствия? А вот посмотрите. Получив такую «услугу» после якобы обучения, частный охранник в результате не знает ничего – ни законов, ни как первую помощь оказывать, ни как вообще ориентироваться в гражданском и уголовном законодательстве, а уж тем более как обращаться с оружием. Общий профессиональный уровень такого «охранника» - ниже нижнего. Но тем не менее он, как обладатель свидетельства о профессиональной подготовке, приходит устраиваться на работе в частное охранное предприятие, получает удостоверение частного охранника и возможность использовать оружие.

И вот пришел такой вот неуч и… что? Как показывает практика, 95% охранников, которые после такого так называемого обучения приходят работать в частные охранные структуры, никак не могут быть конкурентоспособными. Такой охранник никогда не защитит ни при нападении на объект, ни при перевозке ценностей, он никогда не будет надежным личным телохранителем. Он просто не знает, как это делать. В результате получается, что охранные услуги, оказываемые такими «специалистами», – это мыльный дутый пузырь.

На самом деле, по моему мнению, частный охранник – это в первую очередь профессиональный человек. В отличие от обывателя, от простого гражданина он обладает специальными навыками. Кроме того, у него есть дополнительные навыки: он и психолог, и медик, и юрист. Он – контактер с другими людьми. Своими действиями он должен добиться от граждан выполнения каких-то ограничивающих установок. Ну и соответственно он должен при необходимости защитить свою жизнь, имущество собственника и жизнь окружающих. Иными словами, охранная услуга должна быть оказана с надлежащим качеством.

Отдельная тема – тендеры! Заказчики говорят: «У нас охрана непрофессиональная, не защищает…» А как может защитить охрана, которая выигрывает тендер по закупке охранных услуг за 50 тысяч рублей – цена круглосуточного поста? Кто же может охранять за эти деньги? Вот отсюда они и берутся, эти непонятно где обученные «охранники»! Которые и непритязательны в зарплате, и – самое главное – они не выполняют свои профессиональные обязанности. Они просто не умеют это делать. Это серьезная проблема тендеров.

– Как обстоят дела, на ваш взгляд, с периодической проверкой частных охранников?

- Помимо профессионального обучения, ежегодно частный охранник обязан проходить периодическую проверку, которую принимает экзаменационная комиссия ОВД. Он приходит, отвечает на семь-десять вопросов (в соответствии с разрядом) из всех тем, которые он раньше изучал (или якобы изучал). Это уголовное и административное право, материально-техническая база вооружения, порядок обращения с оружием и многие другие параметры. Кроме этого, охранник сдает так называемые зачетные стрельбы.

И вот тут возникает вопрос: а как же ему сдать эти зачеты, каким образом пройти периодическую проверку на пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия и специальных средств, если он не обладает соответствующими знаниями и навыками? И, конечно же, он задумывается: надо дать кому-то денег, чтобы без особых проблем пройти эту проверку. То есть коррумпировать кого-нибудь. И здесь начинает работать привычное «спрос рождает предложение». Придумываются разные схемы, как же это сделать.

На сцену выходит третий вид образовательных организаций - компании, которые созданы специально для предоставления своей материально-технической базы экзаменационной комиссии органов внутренних дел. Данные, с позволения сказать, «образовательные организации» не проводят профессионального обучения частных охранников. Вся их деятельность сводится к сбору денежных средств за процедуру прохождения периодической проверки. В отдельных случаях они входят в преступный сговор с представителями ОВД и еще собирают деньги за так называемый гарантированный результат.

Подобная беда в недавнее время широко была распространена на экзаменах в ГИБДД. Теперь там ее свели на нет. Опять же, в Московском регионе такой проблемы нет, так как процедура периодической проверки проводится с применением компьютерной программы, но во многих регионах России до сих пор присутствует такой нелицеприятный факт.

На самом деле эта процедура прохождения периодической проверки частных охранников – она бесплатная. Нормальная, действующая в соответствии с буквой закона образовательная организация, где происходят обучение и переподготовка охранников, у которой есть материально-техническая база, объект для практических занятий по стрельбе, квалифицированный педагогический персонал, они не собирают ни с кого денег. Зачем? Если ты имеешь возможность, хорошие знания, отработанные навыки - приходи и сдавай бесплатно!

Если ты не готов, не уверен в своих знаниях, легально действующие, добросовестные учебные заведения организуют для тебя факультативные занятия. Да, они платные. Но на них тебе дополнительно дадут какие-то звания, и тогда у тебя возможность сдачи экзамена увеличится в сто раз. Тогда не будет необходимости участвовать в различных коррупционных схемах и финансировать теневой бизнес нечистых на руку структур.

– Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию в сфере профессиональный подготовки частных охранников? Какие меры должны быть приняты для того, чтобы обучение охранников осуществлялось в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства?

- В первую очередь считаю, что необходимо наладить четкое взаимодействие охранного сообщества, органов государственной власти, общественных организаций, осуществляющих общественный контроль и защиту интересов работников отрасли.

Обращаясь к представителям охранного сообщества, призываю их прекратить порочную практику покупки документов для своих работников. Если вы действительно хотите оказывать качественные охранные услуги – обратитесь к специалистам, перестаньте финансировать мошенников. Тогда спрос не будет рождать предложения.

Я призываю общественность, профсоюзы: вы радеете за то, чтобы частный охранный бизнес был на плаву, стабилен и развивался. Наведите порядок! Общественники, выступите с инициативой. Напишите в МВД РФ, в Генеральную прокуратуруРФ, в Рособрнадзор. Проверьте образовательные организации, занимающиеся подготовкой частных охранников. Может быть, какие-то из лжешкол и откажутся от этой практики и перейдут в нормальное русло – обустроят материально-техническую базу, приведут в соответствие с законом трудовые отношения с квалифицированными преподавателями, начнут вести легальную деятельность. Они же сейчас повсеместно объявляют, что будут обучать, а не продавать документы. Так вот пусть и обучают!

Обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, призываю в полной мере пользоваться пунктом 24 статьи 12 «Обязанности полиции» Федерального закона от 7.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции». Текст следующий: «На полицию возложены обязанности осуществлять контроль за деятельностью частных детективов и частных охранных организаций, а также участвовать в контроле за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, по соблюдению ими требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации».

Так почему ж полиция не исполняет эти обязанности? Это ведь лежит на поверхности! Если вы считаете, что так оно и есть, если охранники у вас, грубо говоря, необразованны, ну так наведите порядок в системе подготовки частных охранников! Заставьте эти образовательные организации учить людей в строгом соответствии с требованиями закона. Создайте реестр легитимных школ своего региона и не принимайте документы от граждан, прошедших «покупное образование». Я уверен, что при необходимости МВД выиграет судебные процессы по данной теме у любой лжешколы.

Вообще, мне схема видится следующим образом: различные общественные организации, профильные средства массовой информации, легальные структуры, которые считают, что их законные интересы нарушаются, – они поднимают вопрос, раскрывают проблему, пишут в СМИ статьи, приглашают журналистов, обращаются в соответствующие структуры Общественной палаты России и ее территориальные подразделения. Это с одной стороны. С другой стороны, обязательно должны быть инициативные обращения в правоохранительные органы, которые должны следить за исполнением требований закона.

– Валерий Александрович, скажите, пожалуйста, какие еще способы решения проблемы вы могли бы предложить?

– Я считаю, что один из способов решения этой задачи – это общественный контроль. Общественная палата России, Общероссийский профессиональный союз НСБ не должны стоять в стороне от данной проблемы. От этого зависит выживаемость всего бизнеса, всего сообщества негосударственной сферы безопасности. Они, как общественники, должны постоянно мониторить эту ситуацию и своевременно информировать государственные контролирующие органы.

– У нас есть ряд саморегулируемых организаций, объединяющих частные охранные организации. Создан Союз СРО НСБ России. Как вы считаете, подобная позиция в сфере деятельности образовательных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки частных охранников могла бы дать положительный толчок в решении проблем в этой области?

– Я бы с удовольствием посоветовал нормальным образовательным организациям вступить в существующие саморегулируемые организации частных охранных организаций, войти туда на добровольной основе. Ведь одну работу делаем! Одни учат, другие – реализуют полученные знания, работая в частной охране. А инициативная группа, в которую я вхожу, уже занята созданием своей СРО по защите прав образовательных организаций.

– Это представляется очень верным с точки зрения продвижения корпоративных идей, выработки единых, понятных всем методик, единых правил цивилизованного поведения на рынке. У саморегулируемых организаций, опять же в соответствии с законом, существуют инструменты влияния для того, чтобы бороться с такими лжешколами, с недобросовестными предпринимателями. Самое главное, что эти лжешколы в саморегулируемую организацию не попадут.

– Вы правы. Даже если такое взаимодействие в рамках СРО будет основываться на мероприятиях рекомендательного характера, то это будет хорошо. Просто надо с чего-то начинать. Терпеть дальше нельзя.

– Каких результатов вы ожидаете от принятия комплекса мер, направленных на улучшение ситуации в деятельности образовательных организаций, осуществляющих профессиональную подготовку частных охранников?

– Мне хотелось бы видеть движение вперед, положительную динамику в части реализации мер, направленных на исключение недобросовестных образовательных организаций из состава компаний, которые осуществляют профессиональную подготовку частных охранников. Я жду успешного проведения борьбы с такими лжешколами за счет совместных усилий общественности, сообщества объединившихся легальных образовательных организаций, прокуратуры, органов внутренних дел, Рособрнадзора.

Отрадно, что общество эту проблему заметило и уже стало ее решать по мере возможности.

– Как бы вы охарактеризовали роль СМИ в разрешении конфликта между легальными образовательными центрами по подготовке частных охранников и компаниями, которые вопреки требованиям закона не обладают материально-технической базой, стрелковыми объектами, соответствующим штатом преподавателей, да еще и демпингуют?

– Я вижу это так. Общественность, средства массовой информации, они могут освещать в печати, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет деятельность как нормальных, легально действующих школ по подготовке охранников, так и организаций, не вызывающих доверия. Милости просим на все упомянутые мной ранее нормальные организации, приезжайте, посмотрите – с любыми интервью, с любыми видеокамерами, берите интервью у любого работника, у любого обучаемого, спрашивайте что угодно. Тем более что это – некоммерческие образовательные организации. Значит, никакой коммерческой тайны никто не раскроет. Например, на сайте созданного нами учебного центра выложена информация, кто какие услуги оказывает, кто прошел подготовку, о руководстве и преподавателях учреждения, о программах обучения, – все есть.

А потом съездите в какую-нибудь лжешколу, торгующую документами без всякого обучения, поймайте несколько обучаемых и спросите у них, в каких условиях они обучались. Или кого-то из сотрудников такой организации. Если поймаете. Если они будут вам давать интервью.

Все это может служить основанием для публикаций, полезных отрасли негосударственной сферы безопасности и интересных для широкой публики.

– Готовы ли вы, как руководитель вашей организации и как один из лидеров группы объединившихся между собой легальных образовательных организаций, выступить совместными усилиями с Общественной палатой Российской Федерации, с Координационным советом НСБ России, с поддержкой профильных СМИ против проявлений незаконных действий в сфере дополнительного профессионального образования? Наверняка вы согласитесь, что если создать определенный общественный резонанс против тех субъектов, которые, собственно, продают эти свидетельства без реального обучения, то результат может быть вполне ощутимым?

– Да, я надеюсь на это. И готов работать в этом направлении, готов выступить на любом форуме.

Я призываю все существующие образовательные организации, центры по подготовке частных охранников, которые на текущий момент имеют определенные недостатки в плане соответствия отдельных нюансов их деятельности требованиям действующего законодательства, в кратчайшие сроки сделать все возможное, мобилизовать все свои ресурсы для того, чтобы привести все дела в надлежащий порядок, чтобы встать в строй добросовестных предпринимателей и достойно продолжать свою деятельность!

Тогда никому не будет страшно, никто не станет опасаться людей с оружием в населенных пунктах России. И я уверен, что негосударственная система безопасности действительно заявит о себе как полноценная структура национальной безопасности нашего Отечества.

– Валерий Александрович, благодарим вас за интересное, компетентное интервью! Желаем успехов в вашей профессиональной и общественной деятельности!

Источник: Портал "Хранитель"