Прокуратура Советского района совместно со специалистами Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Липецкой области провела выездную проверку по информации о незаконной деятельности одной из охранных организаций Липецка.

Установлено, что фирма осуществляет частную охранную деятельность на основании лицензии, выданной до 05.12.2016 г.

При этом в ходе деятельности охранной организации допускаются нарушения Закона Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»: у работников отсутствуют личные карточки охранников; посетители не информируются о режиме посещения охраняемых объектов, а также об осуществлении видеонаблюдения на охраняемом объекте; не разработаны инструкции для охранников с учетом особенностей объектов охраны; сотрудники охранного предприятия не застрахованы на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По результатам проверки в адрес руководителя прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

На основании акта прокурорского реагирования арбитражный суд оштрафовал фирму на 30 000 руб.

Источник: ГардИнфо